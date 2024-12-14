Практика судов
  1. В Украине

В Днепре задержали подозреваемого в совершении теракта в центре города

21:40, 14 декабря 2024
Вблизи админздания произошел взрыв самодельного взрывного устройства.
В Днепре задержали подозреваемого в совершении теракта в центре города
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре стражи порядка задержали мужчину, которого подозревают в закладке самодельного взрывного устройства возле админздания в центре Днепра.

Напомним, в одном из центральных районов Днепра раздался взрыв в результате которого, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них – двое полицейских. Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел 14 декабря около 14:45.

Как сообщили вечером в Офисе Генерального прокурора, начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения террористического акта, что призвело к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

По данным следствия, вблизи админздания произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В СБУ уточнили, что взрыв произошел у здания ТЦК и СП в Днепре.

В результате теракта погиб мужчина. Тяжело ранен еще один мужчина и двое полицейских, которые в то время находились на службе. Повреждены жилые дома поблизости.

По подозрению в совершении теракта задержан 37-летний житель области. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается, в настоящее время выясняются все обстоятельства дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

СБУ полиция теракт Днепр офис генерального прокурора ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Несвойственные медикам функции передадут социальным и образовательным органам – законопроект о реформе МСЭК рекомендовали к принятию в целом

Комитет предлагает поручить Кабмину за полгода разработать закон, который переложит все несвойственные медицине функции на другие органы – социальные и образовательные.

Для ведения Реестра кандидатов в присяжные ГСА получит доступ к Государственному реестру избирателей с персональными данными

Принятый за основу законопроект о создании суда присяжных предусматривает предоставление Государственной судебной администрации доступа к Государственному реестру избирателей и другим государственным реестрам для ведения Реестра кандидатов в присяжные.

Некорректная с точки зрения лингвистики формулировка требований иска не может быть препятствием для защиты нарушенного права – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что апелляционный суд не обратил внимания на то, что некорректная, с точки зрения лингвистики, формулировка требований иска не может быть препятствием для защиты нарушенного права лица.

Верховный Суд объяснил, когда на прокурора не распространяются процессуальные права и обязанности участника дела

Как отметил Верховный Суд, при решении вопроса о возобновлении срока на апелляционное обжалование апелляционному суду следует принимать во внимание исполнение прокурором требований конституционного, а не процессуального представительства прокурором интересов государства.

Банки через сервис Дия планируют получать данные о доходе клиента и судебных делах – что предусматривает подписанный меморандум

Без подтвержденных законных доходов операции в банке станут проблемой как для граждан, так и для ФЛП и самозанятых лиц.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду