В Днепре задержали подозреваемого в совершении теракта в центре города

Вблизи админздания произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

В Днепре стражи порядка задержали мужчину, которого подозревают в закладке самодельного взрывного устройства возле админздания в центре Днепра.

Напомним, в одном из центральных районов Днепра раздался взрыв в результате которого, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них – двое полицейских. Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел 14 декабря около 14:45.

Как сообщили вечером в Офисе Генерального прокурора, начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения террористического акта, что призвело к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

По данным следствия, вблизи админздания произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В СБУ уточнили, что взрыв произошел у здания ТЦК и СП в Днепре.

В результате теракта погиб мужчина. Тяжело ранен еще один мужчина и двое полицейских, которые в то время находились на службе. Повреждены жилые дома поблизости.

По подозрению в совершении теракта задержан 37-летний житель области. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается, в настоящее время выясняются все обстоятельства дела.

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