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Киев отложил соглашение с США в сфере полезных ископаемых, чтобы заключить его с Трампом, – NYT

20:34, 14 декабря 2024
По данным медиа, Киев приостановил соглашение о сотрудничестве по добыче и переработке полезных ископаемых с администрацией Джо Байдена.
Киев отложил соглашение с США в сфере полезных ископаемых, чтобы заключить его с Трампом, – NYT
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Украина отложила подписание соглашения о сотрудничестве с Соединенными Штатами в сфере полезных ископаемых, чтобы заключить его уже после вступления на должность президента Дональда Трампа. Об этом говорится в материале The New York Times.

Украина богата природными ресурсами, что со своей стороны может поддержать американскую промышленность, которую Трамп хочет развивать.

По данным Horizon Capital, ведущей украинской частной инвестиционной компании, в Украине есть месторождения 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит, с запасами, оцененными в триллионы долларов. Кроме того, в Украине находится треть подтвержденных запасов лития в Европе, ключевого материала для аккумуляторных батарей, который может заинтересовать бизнес электромобилей Илона Маска, соратника Трампа.

«Украина планировала подписать с администрацией Байдена соглашение о сотрудничестве по добыче и переработке полезных ископаемых. Но, по словам официальных лиц с обеих сторон, украинские власти дважды откладывали подписание — сигнал о том, что Киев, возможно, ждет, пока Трамп вступит на должность», - пишут в медиа.

Ранее сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины и соратник Трампа заявлял о «хорошем соглашении для Украины», которое позволит США вернуть деньги и обогатиться редкоземельными минералами.

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США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский Джо Байден

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