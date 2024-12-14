Київ відклав угоду з США у сфері корисних копалин, щоб укласти її з Трампом, – NYT

За даними медіа, Київ призупинив угоду про співпрацю у видобутку та переробці корисних копалин з адміністрацією Джо Байдена.

Україна відклала підписання угоди про співпрацю зі Сполученими Штатами у сфері корисних копалин, щоб укласти її уже після вступу на посаду президента Дональда Трампа. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Україні багата на природні ресурси, що зі свого боку може підтримати американську промисловість, яку Трамп хоче розвивати.

За даними Horizon Capital, провідної української приватної інвестиційної компанії, в Україні є родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, із запасами, оціненими в трильйони доларів. Крім того, в Україні знаходиться третина підтверджених запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може зацікавити бізнес електромобілів Ілона Маска, соратника Трампа.

«Україна планувала підписати з адміністрацією Байдена угоду про співпрацю у видобутку та переробці корисних копалин. Але, за словами офіційних осіб з обох сторін, українська влада двічі відкладала підписання — сигнал про те, що Київ, можливо, чекає, поки пан Трамп вступить на посаду», - пишуть у медіа.

Раніше сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни та соратник Трампа заявляв про «хорошу угоду для України», яка дозволить США повернути гроші та збагатитися рідкісноземельними мінералами.

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