Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

Укрзализныця презентовала 10 современных вагонов собственного производства – фото

07:36, 15 декабря 2024
Вагоны станут на рейс 79/80 Днепр-Львов-Днепр.
Укрзализныця презентовала 10 современных вагонов собственного производства – фото
Источник фото: УЗ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця выпустила на маршрут 10 новых вагонов, произведенных в Украине в 2024 году. Как отметили в компании, вагоны станут на рейс 79/80 Днепр-Львов-Днепр.

Все новые купейные вагоны впервые оснащены дополнительными столиками для пассажиров верхних полок, а также впервые на вагонах такого типа установлено 4-зонное видеонаблюдение, несколько режимов управления освещением в 3 зонах вагона, а также порты Type-C для зарядки гаджетов на каждом пассажирском месте.

Новые вагоны будут иметь кондиционеры, вакуумные туалеты, пеленальные столики и кофеварки. Для людей с нарушениями зрения предусмотрена навигация шрифтом Брайля, управляемое табло повышенной контрастности, дополнительные входные поручни, кнопки вызова проводников, а также дополнительная контрастная маркировка всех выступающих элементов и конструкций.

В УЗ отмечают, что при производстве новых вагонов задействовано 160 смежных украинских предприятий-поставщиков, локализация производства составляет более 80%. Стоимость одного вагона в зависимости от его типа и технических характеристик составляет 43-47 млн ​​грн.

Источник фото: УЗ 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов Днепр Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд сможет оштрафовать главу госоргана за неисполнение судебного решения на 121 тысячу грн

В Кодекс административного судопроизводства внесли изменения, позволяющие взыскивать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения.

В Украине предлагается создать Министерство конкурсных процедур и Общественный совет конкурсных процедур

Конкурсные процедуры в сфере государственной службы и в судебной власти предложено унифицировать.

ТЦК должен подтвердить доказательствами непредъявления военно-учетного документа в Резерв+ – апелляционный суд отменил штраф в 25,5 тысячи от ТЦК

Апелляционный административный суд удовлетворил иск мужчины об отмене штрафа 25,5 тысячи грн от ТЦК, ведь ТЦК не опроверг надлежащими доказательствами тот факт, что мужчина предъявил военно-учетный документ в Резерв+.

Верховный Суд подтвердил противоправность отказа пограничников в пересечении границы студентом, перечислив черты, которым должны отвечать решения инспекторов АГПСУ

Верховный Суд согласился с позицией судов, которые признали противоправным и отменили решение инспектора пограничной службы об отказе студенту иностранного вуза в пересечении границы.

Верховный Суд высказался по поводу законности увольнения преподавателя в связи с призывом на военную службу

Истец просил суд восстановить его в должности преподавателя и взыскать с академии средний заработок за время вынужденного прогула, который на день предъявления иска составлял 52 407 грн, а также 5000 грн морального ущерба – что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва