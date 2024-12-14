В центральном районе Днепра прогремел взрыв – погиб человек, среди раненых полицейские, что известно

В одном из центральных районов Днепра раздался взрыв.

В одном из центральных районов Днепра раздался взрыв в результате которого, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них – двое полицейских. Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел 14 декабря около 14:45.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.

Как указывают в полиции, устанавливаются обстоятельства взрыва, после чего будет предоставлена ​​правовая квалификация происшествия.

Пострадавших доставили в больницу.

В медиа отмечают, что вблизи места происшествия ограничено движение транспорта.

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