В центральном районе Днепра прогремел взрыв – погиб человек, среди раненых полицейские, что известно

В одном из центральных районов Днепра раздался взрыв в результате которого, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них – двое полицейских. Об этом сообщили в местной полиции.
Инцидент произошел 14 декабря около 14:45.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.
Как указывают в полиции, устанавливаются обстоятельства взрыва, после чего будет предоставлена правовая квалификация происшествия.
Пострадавших доставили в больницу.
В медиа отмечают, что вблизи места происшествия ограничено движение транспорта.
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