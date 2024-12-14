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В центральному районі Дніпра пролунав вибух – загинула людина, серед поранених поліцейські, що відомо

16:32, 14 грудня 2024
В одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух.
В центральному районі Дніпра пролунав вибух – загинула людина, серед поранених поліцейські, що відомо
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В одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух внаслідок якого, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них – двоє поліцейських. Про це повідомили у місцевій поліції.

Подія сталася 14 грудня близько 14:45.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.

Як вказують у поліції, встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події.

Потерпілих доставили до лікарні.

У медіа зазначають, що поблизу місця події обмежений рух транспорту.

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поліція Дніпро

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