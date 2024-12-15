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Дональд Трамп выдвинул гендиректора Truth Social Девина Нуньеса на должность председателя Консультативного совета по разведке

12:11, 15 декабря 2024
Экс-глава Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Девин Нуньес возглавит Консультативный совет по вопросам разведки.
Дональд Трамп выдвинул гендиректора Truth Social Девина Нуньеса на должность председателя Консультативного совета по разведке
Фото из открытых источников
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении генерального директора социальной платформы Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета при президенте по вопросам разведки.

Девин Нуньес ранее возглавлял Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США во время первого президентского срока Трампа. Теперь он будет совмещать руководство Truth Social с работой в Консультативном совете.

В своем заявлении Трамп отметил, что Нуньес, благодаря своему опыту работы в разведке, будет предоставлять независимую оценку деятельности американских разведывательных органов.

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США Дональд Трамп

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