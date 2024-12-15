Основатель Mango Исак Андик погиб в горах Каталонии, сорвавшись со 150-метровой высоты

71-летний миллиардер Исак Андик трагически погиб во время семейной экскурсии в Каталонии.

Фото из открытых источников

71-летний основатель испанской сети магазинов Mango, миллиардер Исак Андик, трагически погиб во время экскурсии в горах Каталонии. Бизнесмен сорвался с высоты 150 метров в ущелье вблизи пещер Кольбато, популярного туристического места недалеко от Барселоны, сообщает CNN.

На момент трагедии Андик находился вместе с сыном и другими членами семьи.

«Он посвятил свою жизнь Mango, оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, вдохновляющему руководству и непоколебимой приверженности ценностям, которые он сам привнес в нашу компанию. Его смерть оставляет огромную пустоту, но все мы в определенной степени являемся его наследием и свидетельством его достижений», - заявил генеральный директор Mango Тони Руис.

Андик основал бренд Mango в 1984 году вместе с братом Нахманом в Барселоне. Благодаря его усилиям компания стала одной из ведущих модных сетей в Европе, с более чем 120 странами присутствия и продажами, превысившими $3,2 миллиарда в 2023 году.

По данным Forbes, чистый капитал Исаака Андика составлял $4,5 миллиарда. Его смерть стала большой потерей для модной индустрии и бизнеса в целом.

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