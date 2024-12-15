Практика судов
  1. В мире

Основатель Mango Исак Андик погиб в горах Каталонии, сорвавшись со 150-метровой высоты

08:36, 15 декабря 2024
71-летний миллиардер Исак Андик трагически погиб во время семейной экскурсии в Каталонии.
Основатель Mango Исак Андик погиб в горах Каталонии, сорвавшись со 150-метровой высоты
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

71-летний основатель испанской сети магазинов Mango, миллиардер Исак Андик, трагически погиб во время экскурсии в горах Каталонии. Бизнесмен сорвался с высоты 150 метров в ущелье вблизи пещер Кольбато, популярного туристического места недалеко от Барселоны, сообщает CNN.

На момент трагедии Андик находился вместе с сыном и другими членами семьи.

«Он посвятил свою жизнь Mango, оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, вдохновляющему руководству и непоколебимой приверженности ценностям, которые он сам привнес в нашу компанию. Его смерть оставляет огромную пустоту, но все мы в определенной степени являемся его наследием и свидетельством его достижений», - заявил генеральный директор Mango Тони Руис.

Андик основал бренд Mango в 1984 году вместе с братом Нахманом в Барселоне. Благодаря его усилиям компания стала одной из ведущих модных сетей в Европе, с более чем 120 странами присутствия и продажами, превысившими $3,2 миллиарда в 2023 году.

По данным Forbes, чистый капитал Исаака Андика составлял $4,5 миллиарда. Его смерть стала большой потерей для модной индустрии и бизнеса в целом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Испания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьи смогут рассчитывать на 42 тысяч грн доплаты к окладу при определенных условиях

Если судья осуществляет правосудие в суде, расположенном на территориях активных боевых действий и имеющем сверхурочную нагрузку, он сможет получить до 42 тысяч грн доплаты к должностному окладу.

Верховная Рада планирует упразднить институт совещательной комнаты, поддержать доплаты судьям и отмену остановки течения исковой давности

Парламент на следующей пленарной неделе может поддержать ряд законопроектов об изменениях в судопроизводстве.

Надежды, что Служба дисциплинарных инспекторов успешно заработает через месяц, два или три, нет – председатель Высшего совета правосудия

В Высшем совете правосудия считают, что большинство назначенных на свои должности дисциплинарных инспекторов пока неспособны эффективно выполнять свои обязанности – нужно время на их подготовку.

Несвойственные медикам функции передадут социальным и образовательным органам – законопроект о реформе МСЭК рекомендовали к принятию в целом

Комитет предлагает поручить Кабмину за полгода разработать закон, который переложит все несвойственные медицине функции на другие органы – социальные и образовательные.

Для ведения Реестра кандидатов в присяжные ГСА получит доступ к Государственному реестру избирателей с персональными данными

Принятый за основу законопроект о создании суда присяжных предусматривает предоставление Государственной судебной администрации доступа к Государственному реестру избирателей и другим государственным реестрам для ведения Реестра кандидатов в присяжные.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області