НЛО или секретные дроны – в США заметили неизвестные объекты в небе

В Нью-Джерси снова зафиксировали странные объекты.

Фото: @protestroots

Жители штата Нью-Джерси сообщили о появлении в небе неизвестных объектов, которые сразу вызвали обсуждение в сети. Очевидцы предполагают, что это могли быть НЛО или же обычные дроны, сообщает Associated Press и ABC News.

Это не первый подобный случай: в течение последнего месяца жители региона жалуются на загадочное жужжание с неба. Особенно активные дискуссии вспыхнули на этой неделе после новых наблюдений.

В соцсетях пользователи высказывают разные теории. Некоторые предполагают, что это дроны, которые запускают с иранского корабля. Другие считают, что это может быть работа Секретной службы США, которая следит за безопасностью поместья новоизбранного президента в Бедминстере.

Кроме того, существует мнение, что люди могут неправильно понять то, что они видят. Президент общественного колледжа округа Уоррен Уильям Остин, который имеет программу получения степени по технологии беспилотных летательных аппаратов и случайно расположен в одной из горячих точек наблюдения, говорит, что он просмотрел видео якобы беспилотных летательных аппаратов и сказал, что самолеты ошибочно идентифицируют как беспилотники.

Официальных комментариев от властей о происхождении этих объектов пока нет.

Ранее появились сообщения о летательном аппарате возле базы ядерного оружия США. Конгресс США провел слушания из-за НЛО.

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