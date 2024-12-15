Во Львове на пешеходном переходе нетрезвый водитель BMW врезался в Jeep

Во Львове на улице Богдана Хмельницкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW 328 и Jeep Cherokee. Водитель BMW врезался в Jeep, который остановился перед пешеходным переходом. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.
Патрульная полиция установила, что виновник ДТП имел признаки алкогольного опьянения. Пройти проверку, как того требует закон, 32-летний водитель отказался.
Правоохранители составили на нарушителя два протокола:
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