Во Львове на пешеходном переходе нетрезвый водитель BMW врезался в Jeep

Полиция установила, что водитель BMW имел признаки алкогольного опьянения, однако отказался пройти проверку.

Фото: lvivpolice

Во Львове на улице Богдана Хмельницкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW 328 и Jeep Cherokee. Водитель BMW врезался в Jeep, который остановился перед пешеходным переходом. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

Патрульная полиция установила, что виновник ДТП имел признаки алкогольного опьянения. Пройти проверку, как того требует закон, 32-летний водитель отказался.

Правоохранители составили на нарушителя два протокола:

по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения);

по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП).

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