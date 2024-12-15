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Во Львове на пешеходном переходе нетрезвый водитель BMW врезался в Jeep

09:12, 15 декабря 2024
Полиция установила, что водитель BMW имел признаки алкогольного опьянения, однако отказался пройти проверку.
Во Львове на пешеходном переходе нетрезвый водитель BMW врезался в Jeep
Фото: lvivpolice
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Во Львове на улице Богдана Хмельницкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW 328 и Jeep Cherokee. Водитель BMW врезался в Jeep, который остановился перед пешеходным переходом. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

Патрульная полиция установила, что виновник ДТП имел признаки алкогольного опьянения. Пройти проверку, как того требует закон, 32-летний водитель отказался.

Правоохранители составили на нарушителя два протокола:

  • по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения);
  • по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП).

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полиция Львов пьяное ДТП

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