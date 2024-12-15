Киев борется со снегом – на улицах работает более 200 единиц техники

212 единиц техники и 126 бригад очищают улицы от снега.

В Киеве для борьбы со снегом задействовано 212 единиц снегоуборочной техники «Киевавтодора», сообщили в КГГА. Приоритетными для очистки являются главные магистрали, мосты, спуски и подъемы, которые также обрабатывают противогололедными средствами.

Дополнительно 126 работников в составе 23 бригад осуществляют ручную уборку пешеходных переходов, тротуаров и остановок общественного транспорта.

На придомовых территориях работают 2474 сотрудника управляющих компаний, а в парках и скверах - 366 работников «зеленстроя» с использованием 39 единиц техники.

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня, 15 декабря, в столице ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица на дорогах.

Городские власти призывают водителей быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходам советуют быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.

Видео: КГГА

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