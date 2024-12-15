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Германия передала Украине девять фильмов первой половины XX века

09:48, 15 декабря 2024
Германия передала Украине уникальные фильмы о советско-украинской войне и анимацию 1930-х годов.
Германия передала Украине девять фильмов первой половины XX века
Фото: dovzhenkocentre.org
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Федеральный архив Германии передал Украине девять фильмов, созданных в первой половине ХХ века. Эти ленты включают художественные, документальные и анимационные работы, некоторые из которых уже доступны для просмотра онлайн, сообщает Довженко-Центр.

Среди этих фильмов есть уникальные кинодокументы, например «Большевистские преступления 21 августа 1919 года, или Дни киевского террора», демонстрирующий ужасные кадры войны и жертв боевых действий во времена советско-украинской войны. Другие фильмы, такие как «Тамилла» (1927), «Шкурник» (1929) и «Поздравляю с переходом!» (1932), также отражают различные аспекты истории Украины через искусство кинематографии.

Кроме того, предоставленные анимационные фильмы «Чванливый цыпленок» (1936) и «Прощание на льдине» (1938), которые были утрачены, теперь позволяют увидеть часть украинского анимационного наследия. Отдельное внимание привлекает фильм «О пане Лебеденко» (1936), который сначала был запрещен, а затем утрачен, а также «В бывшем гнезде мракобесия» (1938), имеющий явный пропагандистский характер.

Эти ленты, некоторые из которых сохранились только в Германии на носителях из целлюлозного нитрата, теперь переданы для сохранения и анализа в Довженко-Центр, а также станут доступны для просмотра через Цифровой читальный зал.

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Германия фильм культура

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