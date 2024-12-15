Глава Запорожской ОВА опроверг слухи о наступлении на Запорожье, назвав их ИПСО

Иван Федоров: Информационные атаки на Запорожье – это часть вражеских манипуляций.

Фото: wikimedia.org

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров опроверг слухи о возможном наступлении на Запорожье, назвав их частью вражеских информационно-психологических операций (ИПСО). Об этом он заявил во время брифинга, сообщает «Укринформ».

«Мы видим, что происходит с военной ситуацией. Нас пугают с сентября, если я не ошибаюсь, вот сейчас будет наступление на Запорожье. В октябре - наступление на Запорожье, в ноябре - вот они уже ушли, а в декабре - все, собираем чемоданы. Это все - ИПСО, но на которую общество реагирует», - подчеркнул Федоров.

Также он рассказал о ситуации в поселке Камышеваха, который находится всего в 20 км от линии фронта. По его словам, строительство подземной школы в поселке было остановлено, чтобы избежать неправильного восприятия ситуации. «Чтобы не делать строительство школ токсичным, мы поставили строительство на паузу и решим вместе с Кушугумской громадой, возможно, мы будем оттуда возить детей», - пояснил Федоров.

Председатель ОВА добавил, что эта школа является единственной, на которую выделены средства, однако строительство пока не начали из осторожности.

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