Шольц не поддержал предложение кандидата на пост главы правительства о поставках Украине ракет Taurus

Не будем разворачивать дальнобойные вооружения на российской территории, – Олаф Шольц против предоставления Украине ракет Taurus.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает предложение кандидата на пост главы правительства Фридриха Мерца о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Как передает немецкое издание n-tv, Шольц подчеркнул, что Германия четко выступает против предоставления таких вооружений, которые могли бы быть использованы для атак по российской территории.

«Мы не позволим развертывать дальнобойные вооружения, поставки которых осуществляются из Германии, на российской территории в глубине страны. Это наша позиция, и она не изменится», - отметил канцлер.

В то же время Шольц подтвердил поддержку Украины, подчеркнув важность помощи в защите ее суверенитета и демократии, но уточнил, что Германия не поддерживает крайности в вопросах военной помощи.

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