В каких случаях замена пенсионного удостоверения обязательна — вниманию пенсионеров

Украинцам, вышедшим на заслуженный отдых, в некоторых случаях нужно заменить пенсионное удостоверение.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, кому из украинцев нужно обязательно заменить пенсионное удостоверение.

Так, заменить пенсионное удостоверение нужно, если:

старое удостоверение оказалось непригодным;

старое удостоверение утрачено;

пенсионерам назначен другой вид пенсии;

произошли изменения в личных данных пенсионера.

Подать заявление на замену пенсионного удостоверения можно как лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда, так и дистанционно через вебпортал ПФУ (раздел «О пенсионном удостоверении») или через мобильное приложение Пенсионного фонда.

При подаче заявления следует предоставить:

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика;

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