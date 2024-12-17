В каких случаях замена пенсионного удостоверения обязательна — вниманию пенсионеров

В Пенсионном фонде Украины рассказали, кому из украинцев нужно обязательно заменить пенсионное удостоверение.
Так, заменить пенсионное удостоверение нужно, если:
Подать заявление на замену пенсионного удостоверения можно как лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда, так и дистанционно через вебпортал ПФУ (раздел «О пенсионном удостоверении») или через мобильное приложение Пенсионного фонда.
При подаче заявления следует предоставить:
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