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Стало відомо, коли 18-річним українцям дадуть 908 грн на книги

15:56, 12 грудня 2024
На наступному тижні запускають послугу «єКнига» для 18-річних.
Стало відомо, коли 18-річним українцям дадуть 908 грн на книги
Фото: Getty Images
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Перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко повідомила, що послуга «єКнига», за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку «Дія», має запуститися з 16 грудня, пише «Інтерфакс-Україна».

«єКнига» запуститься, ми сподіваємося, вже в понеділок. Книжкові магазини вже на низькому старті й готові з цим працювати», - сказала вона на круглому столі в четвер у Києві.

Також Григоренко додала, що 18-річні є однією з цільових і пріоритетних аудиторій у контексті просування читання.

«Але починати потрібно раніше. Я впевнена, що звичка читати з батьками, читати в школі формується не в 18 років. Якщо у 18 років ми даємо цей подарунок молодій людині, щоб вона змогла купити в будь-якому форматі книжку, то починати потрібно раніше», - заявила заступниця міністра.

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