18-річним українцям дадуть 908 грн на книги, але є нюанс

18-річні українці зможуть отримати 908 гривень на купівлю книжок через «Дію».

Як раніше повідомлялося, Кабмін затвердив програму сертифікати на купівлю книжок для молоді. Вже у грудні в застосунку «Дія» запустять програму єКнига, яка дозволить молоді отримати кошти на придбання книжок українською мовою. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає виділення 908 гривень українцям, але тільки тим, кому у 2024 році виповнилося 18 років.

Гроші можна буде використати виключно для придбання книг українською мовою у визначених книгарнях. Деталі та список магазинів стануть доступними після запуску програми.

Михайло Федоров особисто порекомендував три книги для ефективного старту:

«Без зусиль. Досягайте важливого легше» Ґреґа Маккеона – про управління часом і енергією.

«Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну» Барбари Оклі – про вдосконалення когнітивних навичок.

«Подолати минуле: глобальна історія України» Ярослава Грицака – про історичний розвиток України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.