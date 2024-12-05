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18-річним українцям дадуть 908 грн на книги, але є нюанс

17:28, 5 грудня 2024
18-річні українці зможуть отримати 908 гривень на купівлю книжок через «Дію».
18-річним українцям дадуть 908 грн на книги, але є нюанс
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Як раніше повідомлялося, Кабмін затвердив програму сертифікати на купівлю книжок для молоді. Вже у грудні в застосунку «Дія» запустять програму єКнига, яка дозволить молоді отримати кошти на придбання книжок українською мовою. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає виділення 908 гривень українцям, але тільки тим, кому у 2024 році виповнилося 18 років.

Гроші можна буде використати виключно для придбання книг українською мовою у визначених книгарнях. Деталі та список магазинів стануть доступними після запуску програми.

Михайло Федоров особисто порекомендував три книги для ефективного старту:

  • «Без зусиль. Досягайте важливого легше» Ґреґа Маккеона – про управління часом і енергією.
  • «Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну» Барбари Оклі – про вдосконалення когнітивних навичок.
  • «Подолати минуле: глобальна історія України» Ярослава Грицака – про історичний розвиток України.

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