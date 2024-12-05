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18-летним украинцам дадут 908 грн на книги, но есть нюанс

17:28, 5 декабря 2024
18-летние украинцы смогут получить 908 гривен на покупку книг через «Дію».
18-летним украинцам дадут 908 грн на книги, но есть нюанс
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Как ранее сообщалось, Кабмин утвердил программу сертификаты на покупку книг для молодежи. Уже в декабре в приложении «Дія» запустят программу еКнига, которая позволит молодежи получить средства на приобретение книг на украинском языке. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

Правительство приняло постановление, которое предусматривает выделение 908 гривен украинцам, но только тем, кому в 2024 году исполнилось 18 лет.

Деньги можно будет использовать исключительно для приобретения книг на украинском языке в определенных магазинах. Детали и список магазинов станут доступны после запуска программы.

Михаил Федоров лично порекомендовал три книги для эффективного старта:

  • «Без усилий. Достигайте важного легче» Грега Маккеона - об управлении временем и энергией.
  • «Научиться учиться. Как запустить свой мозг на полную» Барбары Окли - о совершенствовании когнитивных навыков.
  • «Преодолеть прошлое: глобальная история Украины» Ярослава Грицака - об историческом развитии Украины.

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деньги Кабинет Министров Украины Дия

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