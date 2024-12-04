Кабмін затвердив програму сертифікати на купівлю книжок для молоді

Українці, які досягли 18 років після 1 січня 2024 року, отримають 908 гривень для придбання книжок.

Кабінет міністрів затвердив порядок надання громадянам України державної допомоги на придбання книг відповідно до Закону «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з ним починають реалізовувати державну допомогу на придбання книжок особам, яким з 1 січня 2024 року виповнилося 18 років.

«Передбачено, що така державна допомога надається наступним категоріям отримувачів: громадянам України, які досягли 18-річного віку - протягом одного року з дня досягнення відповідного віку; одному з батьків або інших законних представників дитини - протягом року з дня її народження», - розповів посадовець.

Попередньо допомогу виділятимуть у розмірі 908,40 гривень.

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