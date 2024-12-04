Кабмин утвердил программу сертификата на покупку книг для молодежи

Украинцы, достигшие 18 лет после 1 января 2024 года, получат 908 гривен для приобретения книг.

Кабинет министров утвердил порядок предоставления гражданам Украины государственной помощи на приобретение книг в соответствии с Законом «О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно ему, начинают реализовывать государственную помощь на приобретение книг лицам, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет.

«Предусмотрено, что такая государственная помощь предоставляется следующим категориям получателей: гражданам Украины, достигшим 18-летнего возраста – в течение одного года со дня достижения соответствующего возраста; одному из родителей или других законных представителей ребенка – в течение года со дня его рождения», - рассказал чиновник.

Предварительно помощь будет выделяться в размере 908,40 гривен.

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