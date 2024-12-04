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Какие категории ВПЛ смогут использовать приоритетное право на получение компенсации по программе єВідновлення

16:19, 4 декабря 2024
Ряду украинцев предоставили приоритетное право пользоваться программой єВідновлення
Какие категории ВПЛ смогут использовать приоритетное право на получение компенсации по программе єВідновлення
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 4 декабря Верховная Рада поддержала в целом законопроект 11028 о компенсации для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное недвижимое имущество.

По словам главы партии «Слуга Народа» Елены Шуляк, законопроект предусматривает приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества по программе єВідновлення для определенных категорий ВПЛ.

Законопроект предусматривает, что приоритетное право на компенсации будут иметь такие категории ВПЛ, как:

  • лица, достигшие пенсионного возраста;
  • лица, имеющие на иждивении ребенка в возрасте до 6 лет;
  • лица, имеющие на иждивении двух несовершеннолетних детей;
  • лица, имеющие на иждивении ребенка с инвалидностью;
  • лица, воспитывающие без одного из супругов ребенка младше 14 лет;
  • ВПЛ, которые являются лицами с инвалидностью III группы.

«Это важный шаг к обеспечению социальной справедливости для наших граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома. Напомню, что у нас более 4 млн внутренних переселенцев, из которых 26% нуждаются в социальной защите», – подчеркнула парламентарийка.

Она также подчеркнула, что следующим законопроектом, который следует принять для решения жилищного вопроса ВПЛ должен стать 11281, который предусматривает инвентаризацию недвижимости всех форм собственности для размещения ВПЛ.

По итогам такой инвентаризации в виде интерактивной карты будет создана информационная база объектов недвижимого имущества, пригодных для проживания.

Это позволит коммуницировать с международными гуманитарными и благотворительными организациями по запуску льготной аренды для ВПЛ.

«Кроме этого, он позволит предоставлять в аренду ВПЛ имущество образовательных учреждений, которое не используется по назначению год подряд», – отметила Елена Шуляк.

В заключение нардепка добавила, что четверть украинцев, получивших жилищные сертификаты єВідновлення, уже использовали их на приобретение нового дома. По состоянию на сегодняшний день уже 1000 украинских семей приобрели новое жилье за ​​средства программы компенсаций за уничтоженное жилье, и за последний месяц количество сделок купли-продажи жилья в обмен на жилищный сертификат єВідновлення выросло вдвое, отметила Шуляк.

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Верховная Рада Украины ВПЛ

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