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Судью Арину Литвинову временно отстранили от осуществления правосудия

13:53, 4 декабря 2024
Судью временно отстранили на основании решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП.
Судью Арину Литвинову временно отстранили от осуществления правосудия
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Судья Окружного административного суда города Киева Литвинова Арина Владимировна временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 4 декабря 2024 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 4 декабря 2024 г., судья Окружного административного суда города Киева Литвинова Арина Владимировна отстранена от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнения с должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

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дисциплинарная палата ВСП ВСП

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