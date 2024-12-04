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Суддю Аріну Літвінову тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

13:53, 4 грудня 2024
Суддю тимчасово відсторонили на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП.
Суддю Аріну Літвінову тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя
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Суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Літвінову Аріну Володимирівну тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 4 грудня 2024 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 4 грудня 2024 року, суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Літвінову Аріну Володимирівну відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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дисциплінарна палата ВРП ВРП

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