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Cуд погодився із податковою щодо рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ — подробиці

15:43, 4 грудня 2024
Сам факт введення військового стану, без належних обґрунтувань та доказів впливу війни на суб’єкта господарювання не є достатньою підставою для визнання неможливості виконання податкових зобов’язань.
Cуд погодився із податковою щодо рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ — подробиці
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Полтавський окружний адміністративний суд у справі №440/9834/24 підтримав позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість відносно позивача. Про це інформує Головне управління ДПС у Полтавській області.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що подання ним декларацій з ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців за період з 01.10.2022 до 30.09.2023 з нульовими показниками, відбулося не внаслідок пасивної поведінки платника податків, щодо ведення господарської діяльності, а через збройну агресію і впровадження воєнного стану на території нашої держави та неможливість проводити фінансово-господарську діяльність повноцінно через численні повітряні тривоги, здійснення роботи підприємства у віддаленому режимі. Позивач зауважив, що зниження показників господарської діяльності з лютого 2022 року відбулося внаслідок незалежних від нього обставин.

Під час судового розгляду представники Головного управління ДПС у Полтавській області наголосили на тому, що подання платником податку протягом 12 послідовних податкових місяців декларацій (податкових розрахунків), які свідчать про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту, є підставою для анулювання реєстрації такої особи, як платника податку на додану вартість за самостійним рішенням контролюючого органу.

Суд не погодився з наведеними посиланнями позивача на введення на території України воєнного стану як на достатню підставу для визнання протиправним та скасування рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.

Сам лише факт введення воєнного стану на території України, за відсутності відповідних обґрунтувань та доказів того, яким чином військова агресія проти України, вплинула на спроможність суб’єкта господарювання своєчасно виконати податковий обов’язок, не може слугувати безумовною підставою для визнання неможливості платником податків виконувати податковий обов’язок (аналогічний висновок містить постанова Верховного Суду від 04.10.2023 по справі № 160/19575/22).

Суд взяв до уваги, що Головне управління ДПС у Полтавській області, до ухвалення спірного рішення не вчинило жодних дій, спрямованих на виключення можливості настання для підприємства негативних наслідків, передбачених пунктом 184.1 статті 184 ПК України, як-то попередження у будь-якій формі (повідомлення/пояснення) контролюючого органа про існування обставин, які унеможливлюють виконання ним свого обов’язку.

Крім того, суд зважає на те, що позивач не вжив жодних заходів оскарження рішення Головного управління ДПС у Полтавській області про відмову в реєстрації податкової накладної та не доклав жодних зусиль для доведення в позасудовому, а уразі недосягнення позитивного результату й в судовому порядку наявності правових підстав для її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відтак, зазначені аргументи представників Головного управління ДПС  у Полтавській області призвели до ухвалення судом рішення у справі №440/9834/24 на користь контролюючого органу.

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суд податкова ПДВ

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