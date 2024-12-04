Суд согласился с налоговой о решении об аннулировании регистрации плательщика НДС — подробности

Сам факт введения военного положения, без надлежащих обоснований и доказательств влияния войны на субъекта хозяйствования не является достаточным основанием для признания невозможности выполнения налоговых обязательств.

Полтавский окружной административный суд по делу №440/9834/24 поддержал позицию контролирующего органа относительно правомерности принятого решения об аннулировании регистрации плательщика налога на добавленную стоимость в отношении истца. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Полтавской области.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що подання ним декларацій з ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців за період з 01.10.2022 до 30.09.2023 з нульовими показниками, відбулося не внаслідок пасивної поведінки платника податків, щодо ведення господарської діяльності, а через збройну агресію і впровадження воєнного стану на території нашої держави та неможливість проводити фінансово-господарську діяльність повноцінно через численні повітряні тривоги, здійснення роботи підприємства у віддаленому режимі. Позивач зауважив, що зниження показників господарської діяльності з лютого 2022 року відбулося внаслідок незалежних від нього обставин.

Під час судового розгляду представники Головного управління ДПС у Полтавській області наголосили на тому, що подання платником податку протягом 12 послідовних податкових місяців декларацій (податкових розрахунків), які свідчать про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту, є підставою для анулювання реєстрації такої особи, як платника податку на додану вартість за самостійним рішенням контролюючого органу.

Суд не погодився з наведеними посиланнями позивача на введення на території України воєнного стану як на достатню підставу для визнання протиправним та скасування рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.

Сам лише факт введення воєнного стану на території України, за відсутності відповідних обґрунтувань та доказів того, яким чином військова агресія проти України, вплинула на спроможність суб’єкта господарювання своєчасно виконати податковий обов’язок, не може слугувати безумовною підставою для визнання неможливості платником податків виконувати податковий обов’язок (аналогічний висновок містить постанова Верховного Суду від 04.10.2023 по справі № 160/19575/22).

Суд взяв до уваги, що Головне управління ДПС у Полтавській області, до ухвалення спірного рішення не вчинило жодних дій, спрямованих на виключення можливості настання для підприємства негативних наслідків, передбачених пунктом 184.1 статті 184 ПК України, як-то попередження у будь-якій формі (повідомлення/пояснення) контролюючого органа про існування обставин, які унеможливлюють виконання ним свого обов’язку.

Крім того, суд зважає на те, що позивач не вжив жодних заходів оскарження рішення Головного управління ДПС у Полтавській області про відмову в реєстрації податкової накладної та не доклав жодних зусиль для доведення в позасудовому, а уразі недосягнення позитивного результату й в судовому порядку наявності правових підстав для її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відтак, зазначені аргументи представників Головного управління ДПС у Полтавській області призвели до ухвалення судом рішення у справі №440/9834/24 на користь контролюючого органу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.