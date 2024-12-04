Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд согласился с налоговой о решении об аннулировании регистрации плательщика НДС — подробности

15:43, 4 декабря 2024
Сам факт введения военного положения, без надлежащих обоснований и доказательств влияния войны на субъекта хозяйствования не является достаточным основанием для признания невозможности выполнения налоговых обязательств.
Суд согласился с налоговой о решении об аннулировании регистрации плательщика НДС — подробности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полтавский окружной административный суд по делу №440/9834/24 поддержал позицию контролирующего органа относительно правомерности принятого решения об аннулировании регистрации плательщика налога на добавленную стоимость в отношении истца. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Полтавской области.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що подання ним декларацій з ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців за період з 01.10.2022 до 30.09.2023 з нульовими показниками, відбулося не внаслідок пасивної поведінки платника податків, щодо ведення господарської діяльності, а через збройну агресію і впровадження воєнного стану на території нашої держави та неможливість проводити фінансово-господарську діяльність повноцінно через численні повітряні тривоги, здійснення роботи підприємства у віддаленому режимі. Позивач зауважив, що зниження показників господарської діяльності з лютого 2022 року відбулося внаслідок незалежних від нього обставин.

Під час судового розгляду представники Головного управління ДПС у Полтавській області наголосили на тому, що подання платником податку протягом 12 послідовних податкових місяців декларацій (податкових розрахунків), які свідчать про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту, є підставою для анулювання реєстрації такої особи, як платника податку на додану вартість за самостійним рішенням контролюючого органу.

Суд не погодився з наведеними посиланнями позивача на введення на території України воєнного стану як на достатню підставу для визнання протиправним та скасування рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.

Сам лише факт введення воєнного стану на території України, за відсутності відповідних обґрунтувань та доказів того, яким чином військова агресія проти України, вплинула на спроможність суб’єкта господарювання своєчасно виконати податковий обов’язок, не може слугувати безумовною підставою для визнання неможливості платником податків виконувати податковий обов’язок (аналогічний висновок містить постанова Верховного Суду від 04.10.2023 по справі № 160/19575/22).

Суд взяв до уваги, що Головне управління ДПС у Полтавській області, до ухвалення спірного рішення не вчинило жодних дій, спрямованих на виключення можливості настання для підприємства негативних наслідків, передбачених пунктом 184.1 статті 184 ПК України, як-то попередження у будь-якій формі (повідомлення/пояснення) контролюючого органа про існування обставин, які унеможливлюють виконання ним свого обов’язку.

Крім того, суд зважає на те, що позивач не вжив жодних заходів оскарження рішення Головного управління ДПС у Полтавській області про відмову в реєстрації податкової накладної та не доклав жодних зусиль для доведення в позасудовому, а уразі недосягнення позитивного результату й в судовому порядку наявності правових підстав для її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відтак, зазначені аргументи представників Головного управління ДПС  у Полтавській області призвели до ухвалення судом рішення у справі №440/9834/24 на користь контролюючого органу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд налоговая НДС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации – госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине нужно будет принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, но это будут необходимые решения.

Спортсмены и дальше могут рекламировать азартные игры – принят закон о борьбе с лудоманией

Трансляции футбольных матчей и дальше могут сопровождаться рекламой азартных игр – Верховная Рада приняла закон.

Парламент принял порядок применения специальной конфискации к юридическим лицам

Верховная Рада приняла закон, вводящий возможность применения специальной конфискации к юридическому лицу.

Верховному Суду удается обеспечивать баланс между объемами поступлений и рассмотрения, но нам крайне необходимо кадровое усиление – более 40 должностей вакантны – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, интервью

О том, как можно подытожить семь лет работы, есть ли необходимость в пересмотре структуры Верховного Суда, и о новых вызовах, возникших перед Верховным Судом, «Судебно-юридической газете» в эксклюзивном интервью рассказал его председатель Станислав Кравченко.

Верховная Рада приняла закон о праве следователей и прокуроров ограничивать работу бизнеса «при наличии оснований полагать», что бизнес может «помешать» расследованию

В ходе обсуждения этот законопроект активно поддерживал председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду