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За 250 долларов поджег релейный шкаф возле железнодорожной станции в Киеве – мужчине сообщено о подозрении в диверсии

15:25, 4 декабря 2024
Объектом для поджога мужчина избрал релейный шкаф сигнальной установки вблизи одной из станций в Днепровском районе столицы.
За 250 долларов поджег релейный шкаф возле железнодорожной станции в Киеве – мужчине сообщено о подозрении в диверсии
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В Киеве мужчине доложено о подозрении в диверсии. За 250 долларов он поджег релейный шкаф возле железнодорожной станции. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, безработный мужчина, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, искал подработку в сети Интернет. Через Телеграмм он получил предложение за 250 долларов поджечь релейный шкаф вблизи железнодорожной станции.

Объектом для поджога мужчина избрал релейный шкаф сигнальной установки вблизи одной из станций в Днепровском районе столицы.

Дождавшись вечера, он облил шкаф раствором для разжигания угля и поджег.

Результаты выполненной задачи подозреваемый снял на видео и послал его заказчику.

Мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Киев

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