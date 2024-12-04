За 250 доларів підпалив релейну шафу біля залізничної станції у Києві – чоловіку повідомлено про підозру у диверсії

Об’єктом для підпалу чоловік обрав релейну шафу сигнальної установки поблизу однієї зі станцій у Дніпровському районі столи

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У Києві чоловіку повідомлено про підозру у диверсії. За 250 доларів він підпалив релейну шафу біля залізничної станції. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, безробітний чоловік, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, шукав підробіток в мережі Інтернет. Через Телеграм він отримав пропозицію за 250 доларів підпалити релейну шафу поблизу залізничної станції.

Об’єктом для підпалу чоловік обрав релейну шафу сигнальної установки поблизу однієї зі станцій у Дніпровському районі столиці.

Дочекавшись вечора, він облив шафу розчином для розпалу вугілля та підпалив.

Результати виконаного завдання підозрюваний зняв на відео та надіслав його замовнику.

Чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

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