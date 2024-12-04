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«Це просто ганебно» – у парламенті засудили примусову мобілізацію громадян на вулицях, тому що це дискредитує службу в ЗСУ

13:09, 4 грудня 2024
У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомили, що відповідальність за «бусифікацію» громадян на вулицях практично відсутня.
«Це просто ганебно» – у парламенті засудили примусову мобілізацію громадян на вулицях, тому що це дискредитує службу в ЗСУ
Джерело фото: unian.net
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У парламенті розповіли, що процедура примусової мобілізації чоловіків у громадських місцях, відома також як «бусифікація», дискредитує ідею служби у лавах Збройних Сил України.

Також у Верховній Раді повідомили, що органи військового управління фактично порушили досягнуту у травні домовленість про припинення примусової мобілізації у громадських місцях в обмін на розширення повноважень стосовно проведення мобілізаційних заходів.

«Ми домовлялися з Генеральним штабом, з Міністерством оборони у травні — шановні, ми збільшуємо ваші повноваження й зобов'язання органів місцевого самоврядування і виконавчої влади. Але ви припиняєте застосовувати силу, ми припиняємо бачити в медіа крадіжку людей з вулиць – коли людей беруть за ноги, руки», - розповіла в інтерв’ю NV народний депутат, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська («Голос»).

Народний депутат повідомила, що у деяких регіонах (Закарпатська область, Одеська область, Чернівецька область) примусова мобілізація на вулицях набула системний характер.

«Це просто ганебно, це антиреклама служби у Збройних Силах», - зазначила Соломія Бобровська.                                                                                

Внаслідок «бусифікації», за словами народного депутата, у лавах ЗСУ опинялися люди, які згідно до вимог закону не повинні були бути мобілізованими взагалі – багатодітні батьки, громадяни з інвалідністю тощо.

«У підсумку проблеми з громадянами, яких набрали з вулиць, доводиться вирішувати командирам учбових центрів, у тому числі питання судових процесів», - розповіла Соломія Бобровська.

Як додала народний депутат, коли Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки поцікавився, чи є відповідальність за «бусифікацію» для керівників ТЦК та СП, то виявилося, що факти притягнення їх до відповідальності носять поодинокий характер.

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Верховна Рада України ЗСУ

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