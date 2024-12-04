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«Это просто позорно» – в парламенте осудили принудительную мобилизацию граждан на улицах, потому что это дискредитирует службу в ВСУ

13:09, 4 декабря 2024
В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили, что ответственность за «бусификацию» граждан на улицах практически отсутствует.
«Это просто позорно» – в парламенте осудили принудительную мобилизацию граждан на улицах, потому что это дискредитирует службу в ВСУ
Источник фото: unian.net
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В парламенте рассказали, что процедура принудительной мобилизации мужчин в общественных местах, также известная как «бусификация», дискредитирует идею службы в рядах Вооруженных Сил Украины.

Также в Верховной Раде сообщили, что органы военного управления фактически нарушили достигнутую в мае договоренность о прекращении принудительной мобилизации в общественных местах в обмен на расширение полномочий по проведению мобилизационных мероприятий.

«Мы договаривались с Генеральным штабом, с Министерством обороны в мае – уважаемые, мы увеличиваем ваши полномочия и обязательства органов местного самоуправления и исполнительной власти. Но вы перестаете применять силу, мы прекращаем видеть в СМИ воровство людей с улиц – когда людей берут за ноги, руки», - рассказала в интервью NV народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская («Голос»).

Народный депутат сообщила, что в некоторых регионах (Закарпатская область, Одесская область, Черновицкая область) принудительная мобилизация на улицах приобрела системный характер.

«Это просто позорно, это антиреклама службы в Вооруженных Силах», - отметила Соломия Бобровская.

В результате «бусификации», по словам народного депутата, в рядах ВСУ оказывались люди, которые согласно требованиям закона не должны были быть мобилизованными вообще – многодетные родители, граждане с инвалидностью и т. д.

«В итоге проблемы с набранными на улицах гражданами приходится решать командирам учебных центров, в том числе вопросы судебных процессов», - рассказала Соломия Бобровская.

Как добавила народный депутат, когда Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поинтересовался, есть ли ответственность за «бусификацию» для руководителей ТЦК и СП, оказалось, что факты привлечения их к ответственности носят единичный характер.

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