Некоторые категории ВПЛ получили приоритетное право на компенсацию за уничтоженное недвижимое имущество — Рада приняла закон

4 декабря Верховная Рада поддержала в целом законопроект 11028 о компенсации для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное недвижимое имущество. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.
Голоса «за» отдали 288 нардепов.
Приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества будут иметь следующие категории ВПЛ:
▪ достигли пенсионного возраста;
▪ содержать ребенка в возрасте до шести лет;
▪ воспитывают без одного из супругов в возрасте до 14 лет.
▪ содержат двух и более детей;
▪ являются одинокими матерями (отцами), воспитывающими малолетнего ребенка без отца (матери);
▪ являются лицами с инвалидностью III группы;
▪ содержат ребенка в возрасте до шести лет, являются усыновителями ребенка, опекунами или попечителями ребенка, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями;
▪ содержат ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями.
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