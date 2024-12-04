Некоторые категории ВПЛ получили приоритетное право на компенсацию за уничтоженное недвижимое имущество — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом законопроект о приоритетном праве некоторым категориям ВПЛ на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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4 декабря Верховная Рада поддержала в целом законопроект 11028 о компенсации для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное недвижимое имущество. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Голоса «за» отдали 288 нардепов.

Приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества будут иметь следующие категории ВПЛ:

▪ достигли пенсионного возраста;

▪ содержать ребенка в возрасте до шести лет;

▪ воспитывают без одного из супругов в возрасте до 14 лет.

▪ содержат двух и более детей;

▪ являются одинокими матерями (отцами), воспитывающими малолетнего ребенка без отца (матери);

▪ являются лицами с инвалидностью III группы;

▪ содержат ребенка в возрасте до шести лет, являются усыновителями ребенка, опекунами или попечителями ребенка, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями;

▪ содержат ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями.

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