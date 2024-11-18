Деякі категорії ВПО можуть отримати пріоритетне право на компенсацію за знищені об’єкти нерухомого майна

Верховній Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект щодо пріоритетного права деяким категоріям ВПО на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна.

Фото: poltava.to

Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради України 18 листопада провів чергове засідання, на якому розглянуто законопроект 11028 про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, підготовлений до другого читання.

Законопроект визначає пріоритетне право для внутрішньо переміщених осіб, які досягли пенсійного віку; мають на утриманні дитину віком до 6 років; мають на утриманні 2 неповнолітніх дітей; мають на утриманні дитину з інвалідністю; виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років; є особами з інвалідністю ІІІ групи на отримання компенсацій за знищені обʼєкти нерухомості.

За наслідками обговорення члени Комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні прийняти законопроект в цілому як Закон.

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