У Чехії затримали закарпатського рекетира, який переховувався від правосуддя

Рекетир вимагав $110 тисяч у підприємця із Закарпаття.

Джерело фото: СБУ

Лідера банди рекетирів із Закарпаття, який намагався уникнути українського правосуддя, затримали у Празі. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, у 2021 році угруповання під вигаданими приводами вимагало гроші з місцевих жителів, погрожуючи їм фізичною розправою. Один із задокументованих випадків стосується «вибивання» 110 тисяч доларів у підприємця на Закарпатті.

Після затримання та вручення підозри зловмисник зумів втекти за кордон, прикриваючись «раптовим» погіршенням здоров’я. Згодом його оголосили в міжнародний розшук.

Завдяки спільній роботі СБУ, Нацполіції, Інтерполу та чеських правоохоронців його вдалося виявити та затримати у столиці Чехії. Наразі готується екстрадиція затриманого до України, де він постане перед судом за вимагання із застосуванням погроз, що кваліфікується за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

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