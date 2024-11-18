В Чехии задержали закарпатского рэкетира, который скрывался от правосудия

Рэкетир требовал $110 тысяч у предпринимателя из Закарпатья.

Источник фото: СБУ

Лидера банды рэкетиров из Закарпатья, который пытался избежать украинского правосудия, задержали в Праге. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, в 2021 году группировка под вымышленными предлогами требовала деньги с местных жителей, угрожая им физической расправой. Один из задокументированных случаев касается «выбивания» 110 тысяч долларов у предпринимателя на Закарпатье.

После задержания и вручения подозрения злоумышленник сумел сбежать за границу, прикрываясь «внезапным» ухудшением здоровья. Впоследствии его объявили в международный розыск.

Благодаря совместной работе СБУ, Нацполиции, Интерпола и чешских правоохранителей его удалось обнаружить и задержать в столице Чехии. Сейчас готовится экстрадиция задержанного в Украину, где он предстанет перед судом за вымогательство с применением угроз, что квалифицируется по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.