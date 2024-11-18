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В Житомирской области в мастерских лицея незаконно обустроили частную СТО

22:36, 18 ноября 2024
Суд обязал арендатора вернуть помещение лицея для его использования по прямому назначению – в образовательных целях.
В Житомирской области в мастерских лицея незаконно обустроили частную СТО
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В Коростышеве Житомирской области в мастерских профессионального аграрного лицея устроили прибыльный бизнес с незаконностью аренды. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуратура доказала в суде незаконность предоставления в аренду части помещений учебно-производственных мастерских Коростышевского профессионального аграрного лицея стоимостью более 1,7 млн грн.

Хозяйственный суд Житомирской области признал договор недействительным, обязав арендатора вернуть помещение образовательному учреждению.

Помещение мастерских площадью более 500 м2, расположенных в отдельном здании лицея, с сентября 2022 арендовало областное общественное объединение автомобилистов.

Установлено, что арендатор нарушил требования Закона Украины «Об образовании», которым предусмотрено использование такой категории недвижимости для предоставления образовательных услуг.

Вопреки этому общественное объединение использовало мастерские лицея для коммерческой деятельности и получения прибыли. В частности, обустроило частную СТО и занималось сертификацией автотранспорта.

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суд прокуратура Житомирская область

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