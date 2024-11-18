Рустем Умеров заявил, что на должность военного Омбудсмена уже есть несколько кандидатов

Военный омбудсмен будет заниматься защитой прав военнослужащих.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на должность военного Омбудсмена, который будет заниматься защитой прав военнослужащих, уже есть несколько кандидатов. Об этом он сказал на брифинге в Киеве 18 ноября, передает «Интерфакс-Украина»

«Мы работали над тем, чтобы предложить военного Омбудсмена. Сфокусировались в этом году, чтобы отработать, сколько жалоб, исков было (если не ошибаюсь, несколько тысяч мы отработали). Пока уже готовим несколько кандидатов, чтобы сделать анонс, кто будет военным Омбудсменом», - сказал Умеров.

Он отметил, что ведомство хочет защитить права военнослужащих. Также Умеров отметил важность работы с ВРП, другими правоохранительными органами, Главной инспекцией Минобороны для этого. «В этом направлении работаем, будем скоро анонсировать», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Минобороны начинает новую инициативу по защите прав военнослужащих.

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