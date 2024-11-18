Италия не позволит Украине бить своим оружием по территории России

Позиция Италии относительно использования оружия, поставляемого Украине, остается неизменной.

Италия не изменила позиции по использованию своего вооружения только на украинской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Le Monde.

«Наша позиция по поводу использования оружия Украиной не изменилась: оно может быть использовано только на украинской территории», - заявил он.

Кроме того, Таяни выразил поддержку идее мирной конференции с участием России, Китая, Индии и Бразилии. Он отметил важность роли КНР в урегулировании конфликта.

«Надеюсь, Китай сможет помочь донести до Москвы необходимость завершения этой бессмысленной войны», – заявил итальянский министр.

Он также осудил наличие северокорейских солдат в зоне конфликта, назвав это негативным сигналом.

Напомним, 17 ноября появилась информация, что Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по российским и северокорейским войскам. Оружие будет использовано, в частности, для защиты украинских сил в Курской области на западе России. Однако Белый дом отказался комментировать ситуацию.

Франция и Британия после информации о разрешении Украины бить по России ракетами Storm Shadow также воздерживаются от комментариев.