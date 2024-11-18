Італія не дозволятиме Україні бити своєю зброєю по території Росії

Позиція Італії щодо використання зброї, що постачається Україні, залишається незмінною.

Італія не змінила позицію щодо використання свого озброєння тільки на українській території. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Le Monde.

«Наша позиція з приводу використання зброї Україною не змінилася: вона може бути використана тільки на українській території», - заявив він.

Крім того, Таяні висловив підтримку ідеї мирної конференції за участю Росії, Китаю, Індії та Бразилії. Він наголосив на важливості ролі КНР у врегулюванні конфлікту.

«Сподіваюся, Китай зможе допомогти донести до Москви необхідність завершення цієї безглуздої війни», - заявив італійський міністр.

Він також засудив присутність північнокорейських солдатів у зоні конфлікту, назвавши це негативним сигналом.

Нагадаємо, 17 листопада з’явилася інформація, що Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по російських і північнокорейських військах. Зброя буде використана, зокрема, для захисту українських сил у Курській області на заході Росії. Проте Білий дім відмовився коментувати ситуацію.

Франція та Британія після інформації про дозвіл Україні бити по Росії ракетами Storm Shadow також утримуються від коментарів.

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