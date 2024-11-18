Практика судів
  1. У світі

Італія не дозволятиме Україні бити своєю зброєю по території Росії

16:20, 18 листопада 2024
Позиція Італії щодо використання зброї, що постачається Україні, залишається незмінною.
Італія не дозволятиме Україні бити своєю зброєю по території Росії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Італія не змінила позицію щодо використання свого озброєння тільки на українській території. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Le Monde.

«Наша позиція з приводу використання зброї Україною не змінилася: вона може бути використана тільки на українській території», - заявив він.

Крім того, Таяні висловив підтримку ідеї мирної конференції за участю Росії, Китаю, Індії та Бразилії. Він наголосив на важливості ролі КНР у врегулюванні конфлікту.

«Сподіваюся, Китай зможе допомогти донести до Москви необхідність завершення цієї безглуздої війни», - заявив італійський міністр.

Він також засудив присутність північнокорейських солдатів у зоні конфлікту, назвавши це негативним сигналом.

Нагадаємо, 17 листопада з’явилася інформація, що Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по російських і північнокорейських військах. Зброя буде використана, зокрема, для захисту українських сил у Курській області на заході Росії. Проте Білий дім відмовився коментувати ситуацію.

Франція та Британія після інформації про дозвіл Україні бити по Росії ракетами Storm Shadow також утримуються від коментарів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зброя Україна Італія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Я вибачаюся за те, що з трибуни Верховної Ради поставив під сумніви рішення українських судів», – міністр фінансів Сергій Марченко

Міністр фінансів повідомив, що у нього не було намірів ставити під сумнів рішення судів, але величезну кількість судових рішень виконати просто неможливо.

Без складного IQ-тесту та іспиту на історію української державності – стала відома фінальна редакція змін для конкурсантів в судді

Стала відома фінальна редакція змін до закону про судоустрій щодо спрощення кваліфікаційного іспиту для кандидатів в судді.

Видатки на прокуратуру в 2025 році збільшать на 2,34 млрд грн порівняно з 2024 роком – проект бюджету до другого читання

Втім, прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів залишиться на рівні 1600 грн.

Усі документи, що надійшли до суду через «Електронний суд», вважаються такими, що подані з використанням власного електронного підпису – Верховний Суд

Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу заявнику, оскільки той не надав суду підписаний оригінал апеляційної скарги – що вирішив Верховний Суд.

Дональд Трамп обрав головою Федеральної комісії зі зв’язку Брендана Карра, який обіцяє боротися з цензурою у Facebook

Карр пообіцяв взяти на себе боротьбу з цензурою з боку великих технологічних компаній, включаючи Facebook, Google, Apple і Microsoft.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді