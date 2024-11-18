Рустем Умєров заявив, що на посаду військового Омбудсмена вже є декілька кандидатів

Військовий Омбудсмен займатиметься захистом прав військовослужбовців

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на посаду військового Омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців, вже є декілька кандидатів. Про це він сказав на брифінгу в Києві 18 листопада, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми працювали над тим, щоб запропонувати військового Омбудсмена. Сфокусувалися цього року, щоб відпрацювати, скільки скарг, позовів було (якщо не помиляюся, декілька тисяч, ми відпрацювали). Наразі уже готуємо декілька кандидатів, щоб зробити анонс, хто буде військовим Омбудсменом», - сказав Умєров.

Він зазначив, що відомство хоче «захистити права військовослужбовців». Також Умєров наголосив на важливості роботи з ВРП, іншими правоохоронними органами, Головною інспекцією Міноборони для цього. «У цьому напрямі працюємо, скоро анонсуватимемо», - додав міністр.

Раніше ми писали, що Міноборони започатковує нову ініціативу з захисту прав військовослужбовців.

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