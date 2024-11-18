На Житомирщині у майстернях ліцею незаконно облаштували приватну СТО

Суд зобов’язав орендаря повернути приміщення ліцею для його використання за прямим призначенням — освітніми цілями.

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У Коростишеві на Житомирщині у майстернях професійного аграрного ліцею влаштували прибутковий бізнес з незаконністю оренди. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокуратура довела у суді незаконність надання в оренду частини приміщень навчально-виробничих майстерень Коростишівського професійного аграрного ліцею вартістю понад 1,7 млн грн.

Господарський суд Житомирської області визнав договір недійсним, зобов’язавши орендаря повернути приміщення освітньому закладу.

Приміщення майстерень площею понад 500 м2, які розташовані в окремій будові ліцею, з вересня 2022 року орендувало обласне громадське об’єднання автомобілістів.

Встановлено, що орендар порушив вимоги Закону України «Про освіту», яким передбачено використання такої категорії нерухомості суто для надання освітніх послуг.

Усупереч цьому, громадське об’єднання використовувало майстерні ліцею для комерційної діяльності та одержання прибутку. Зокрема, облаштувало там приватну СТО та займалося сертифікацією автотранспорту.

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