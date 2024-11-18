Некоторые категории ВПЛ могут получить приоритетное право на компенсацию за уничтоженные объекты недвижимого имущества

Верховной Раде рекомендуют принять в целом законопроект о приоритетном праве некоторым категориям ВПЛ на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества.

Фото: poltava.to

Комитет по экономическому развитию Верховной Рады Украины 18 ноября провел очередное заседание, на котором был рассмотрен законопроект 11028 о внесении изменений в некоторые законы Украины о приоритетном праве некоторых категорий внутренне перемещенных лиц на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, подготовленный ко второму чтению.

Законопроект определяет приоритетное право для внутренне перемещенных лиц, достигших пенсионного возраста; содержат ребенка в возрасте до 6 лет; имеют на иждивении 2 несовершеннолетних детей; имеют на иждивении ребенка с инвалидностью; воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет; являются лицами с инвалидностью ІІІ группы на получение компенсаций за уничтоженные объекты недвижимости.

По результатам обсуждения члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения во втором чтении принять законопроект в целом как Закон.

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