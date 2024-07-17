Верховна Рада посилює підтримку ВПО в питанні забезпечення житлом: підтримано проект закону

Законопроєкт передбачає пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою єВідновлення для певних категорій ВПО.

Верховна Рада 17 липня підтримала у першому читанні законопроект №11028, який визначає пріоритетність серед внутрішньо переміщених осіб для отримання компенсації за втрачене житло.

Проект закону підтримали 290 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою єВідновлення для певних категорій ВПО.

Пріоритетне право на компенсації матимуть:

особи, які досягли пенсійного віку;

мають на утриманні дитину віком до 6 років;

мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;

мають на утриманні дитину з інвалідністю;

виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;

ВПО, які є особами з інвалідністю III групи.

«Це важливий крок до забезпечення соціальної справедливості для наших громадян які були вимушені покинути свої домівки», — зазначила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

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