Силовой разгон с Майдана - Верховный Суд оставил в силе приговор двум «беркутовцам»

КУС ВС пересмотрел приговор двум «беркутовцам», которые жестоко обращались с протестующим.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил в силе решения судов предыдущих инстанций в части назначения наказания, в соответствии с которыми экс-правохранители признаны виновными в превышении власти и служебных полномочий (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины (в редакции Закон Украины от 7 апреля 2011 года № 3207-VI)).

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года и запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком три года. Об этом сообщили в Верховном Суде.

Кроме того, согласно решениям судов бывшие работники спецподразделения признаны виновными в препятствовании мирным собраниям (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 340 УК Украины) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины), вместе с тем они освобождены от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

Как установили суды, 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в г. Киеве двое командиров отделений взвода оперативной роты полка милиции особого назначения «Беркут» подбежали к участнику мирного собрания, который в результате давки упал возле монумента Независимости.

Они схватили потерпевшего за руки и ноги, протащили несколько метров в направлении улицы Институтской, после чего подняли на ноги, применив физическое насилие, вывели пострадавшего за пределы территории Майдана Незалежности. В дальнейшем задержанный участник мирного собрания был доставлен в районное управление милиции, где составили протоколы об административном задержании и об административном правонарушении.

Кассационную жалобу потерпевшего суд частично удовлетворил, в результате чего сумма морального ущерба увеличилась с 50 до 400 тыс. грн.

Полный текст постановления ККС ВС по делу № 761/18548/18 будет объявлен 9 декабря.

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