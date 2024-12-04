Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Силовой разгон с Майдана - Верховный Суд оставил в силе приговор двум «беркутовцам»

13:17, 4 декабря 2024
КУС ВС пересмотрел приговор двум «беркутовцам», которые жестоко обращались с протестующим.
Силовой разгон с Майдана - Верховный Суд оставил в силе приговор двум «беркутовцам»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил в силе решения судов предыдущих инстанций в части назначения наказания, в соответствии с которыми экс-правохранители признаны виновными в превышении власти и служебных полномочий (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины (в редакции Закон Украины от 7 апреля 2011 года № 3207-VI)).

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года и запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком три года. Об этом сообщили в Верховном Суде.

Кроме того, согласно решениям судов бывшие работники спецподразделения признаны виновными в препятствовании мирным собраниям (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 340 УК Украины) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины), вместе с тем они освобождены от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

Как установили суды, 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в г. Киеве двое командиров отделений взвода оперативной роты полка милиции особого назначения «Беркут» подбежали к участнику мирного собрания, который в результате давки упал возле монумента Независимости.

Они схватили потерпевшего за руки и ноги, протащили несколько метров в направлении улицы Институтской, после чего подняли на ноги, применив физическое насилие, вывели пострадавшего за пределы территории Майдана Незалежности. В дальнейшем задержанный участник мирного собрания был доставлен в районное управление милиции, где составили протоколы об административном задержании и об административном правонарушении.

Кассационную жалобу потерпевшего суд частично удовлетворил, в результате чего сумма морального ущерба увеличилась с 50 до 400 тыс. грн.

Полный текст постановления ККС ВС по делу № 761/18548/18 будет объявлен 9 декабря.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о праве следователей и прокуроров ограничивать работу бизнеса «при наличии оснований полагать», что бизнес может «помешать» расследованию

В ходе обсуждения этот законопроект активно поддерживал председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

В Верховной Раде обновили текст законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса

3 декабря депутатам предоставили сравнительную таблицу ко второму чтению законопроекта, но обновленный текст тоже предусматривает отмену Хозяйственного кодекса.

Массовое бегство военнослужащих из резервного подразделения – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

Командир роты сообщил, что не мог проконтролировать около 600 военнослужащих, которых вдруг отдали под его командование.

Верховному Суду удается обеспечивать баланс между объемами поступлений и рассмотрения, но нам крайне необходимо кадровое усиление – более 40 должностей вакантны – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, интервью

О том, как можно подытожить семь лет работы, есть ли необходимость в пересмотре структуры Верховного Суда, и о новых вызовах, возникших перед Верховным Судом, «Судебно-юридической газете» в эксклюзивном интервью рассказал его председатель Станислав Кравченко.

При достижении 17 лет призывники должны встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект Минобороны, которым подача сведений о себе возлагается на призывника – иначе штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду