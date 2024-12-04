Силовий розгін з Майдану — Верховний Суд залишив у силі вирок двом «беркутівцям»

ККС ВС переглянув вирок двом «беркутівцям», які жорстоко поводилися із протестувальником.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у частині призначення покарання, відповідно до яких експравоохоронців визнано винуватими в перевищенні влади та службових повноважень (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України (в редакції Закону України від 7 квітня 2011 року № 3207-VI)).

Їм призначено покарання у виді позбавлення волі строком на три роки та заборонено обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки. Про це повідомили у Верховному Суді.

Крім того, згідно з рішеннями судів колишніх працівників спецпідрозділу визнано винними в перешкоджанні мирним зібранням (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 340 КК України) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України), разом з тим їх звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строку давності.

Як установили суди, 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в м. Києві двоє командирів відділень взводу оперативної роти полку міліції особливого призначення «Беркут» підбігли до учасника мирного зібрання, який внаслідок тисняви впав біля монумента Незалежності.

Вони схопили потерпілого за руки та ноги, протягли кілька метрів в напрямку вулиці Інститутської, після чого підняли на ноги, застосувавши фізичне насильство, вивели потерпілого за межі території Майдану Незалежності. У подальшому затриманого учасника мирного зібрання доставили до районного управління міліції, де склали протоколи про адміністративне затримання та про адміністративне правопорушення.

Касаційну скаргу потерпілого суд частково задовольнив, унаслідок чого сума моральної шкоди збільшилася з 50 до 400 тис. грн.

Повний текст постанови ККС ВС у справі № 761/18548/18 буде оголошено 9 грудня.

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