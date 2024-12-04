Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Силовий розгін з Майдану — Верховний Суд залишив у силі вирок двом «беркутівцям»

13:17, 4 грудня 2024
ККС ВС переглянув вирок двом «беркутівцям», які жорстоко поводилися із протестувальником.
Силовий розгін з Майдану — Верховний Суд залишив у силі вирок двом «беркутівцям»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у частині призначення покарання, відповідно до яких експравоохоронців визнано винуватими в перевищенні влади та службових повноважень (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України (в редакції Закону України від 7 квітня 2011 року № 3207-VI)).

Їм призначено покарання у виді позбавлення волі строком на три роки та заборонено обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки. Про це повідомили у Верховному Суді. 

Крім того, згідно з рішеннями судів колишніх працівників спецпідрозділу визнано винними в перешкоджанні мирним зібранням (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 340 КК України) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України), разом з тим їх звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строку давності. 

Як установили суди, 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в м. Києві двоє командирів відділень взводу оперативної роти полку міліції особливого призначення «Беркут» підбігли до учасника мирного зібрання, який внаслідок тисняви впав біля монумента Незалежності.

Вони схопили потерпілого за руки та ноги, протягли кілька метрів в напрямку вулиці Інститутської, після чого підняли на ноги, застосувавши фізичне насильство, вивели потерпілого за межі території Майдану Незалежності. У подальшому затриманого учасника мирного зібрання доставили до районного управління міліції, де склали протоколи про адміністративне затримання та про адміністративне правопорушення.

Касаційну скаргу потерпілого суд частково задовольнив, унаслідок чого сума моральної шкоди збільшилася з 50 до 400 тис. грн.

Повний текст постанови ККС ВС у справі № 761/18548/18 буде оголошено 9 грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховному Суду вдається забезпечувати баланс між обсягами надходжень і розгляду, але нам вкрай необхідне кадрове підсилення – понад 40 посад є вакантними – голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, інтерв’ю

Про те, як можна підсумувати сім років роботи, чи є потреба у перегляді структури Верховного Суду, та про нові виклики, які постали перед Верховним Судом, «Судово-юридичній газеті» в ексклюзивному інтерв’ю розповів його голова Станіслав Кравченко.

Верховна Рада прийняла закон про право слідчих і прокурорів обмежувати роботу бізнесу «при наявності підстав вважати», що бізнес може «перешкодити» розслідуванню

Під час обговорення цей законопроект активно підтримував голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

У Верховній Раді оновили текст законопроекту про скасування Господарського кодексу

3 грудня депутатам надали порівняльну таблицю до другого читання до законопроекту, але оновлений текст теж передбачає скасування Господарського кодексу.

Масова втеча військовослужбовців з резервного підрозділу – командування знайшло винуватого, але суд з цим не погодився

Командир роти повідомив, що не міг проконтролювати майже 600 військовослужбовців, яких раптом віддали під його командування.

При досягненні 17 років призовники повинні стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК, інакше доведеться платити штраф – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект Міноборони, яким подання відомостей про себе покладається на призовника – інакше штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду