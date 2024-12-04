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В Чернигове задержали 16-летнюю девушку, которая шпионила за военными объектами с такси

21:02, 4 декабря 2024
Чтобы обойти украинскую ПВО, агентка должна была выявить и передать агрессору координаты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, обороняющих приграничную область.
В Чернигове задержали 16-летнюю девушку, которая шпионила за военными объектами с такси
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В Чернигове задержала агента российской военной разведки. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленницей оказалась 16-летняя местная жительница, помогавшая российским оккупантам готовить новый воздушный удар по региону.

«Чтобы обойти украинскую ПВО, агент должна была выявить и передать агрессору координаты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, обороняющих приграничную область. Для конспирации разведывательных вылазок девушка заказывала такси, где объезжала местность и скрыто фиксировала нужные ей объекты», — рассказали в СБУ.

Указывается, что после подобных поездок фигурантка возвращалась домой, где формировала агентурный отчет для своего российского куратора в виде медиафайлов с «нужными» геолокациями.

Военная контрразведка СБУ разоблачила российскую агентку, задокументировала ее преступления и задержала «с поличным», когда она фотографировала оборонный объект.

Установлено, что фигурантка находилась на прямой связи с кадровым сотрудником российского ГРУ, с которым общалась через анонимный чат в мессенджере.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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СБУ Чернигов

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