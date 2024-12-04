Деякі категорії ВПО отримали пріоритетне право на компенсацію за знищене нерухоме майна — Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект щодо пріоритетного права деяким категоріям ВПО на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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4 грудня Верховна Рада підтримали в цілому законопроект 11028 щодо компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Голоси «за» віддали 288 нардепів.

Пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО:

▪ досягли пенсійного віку;

▪ мають на утриманні дитину віком до шести років;

▪ виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

▪ мають на утриманні двох і більше дітей;

▪ є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);

▪ є особами з інвалідністю ІІІ групи;

▪ мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;

▪ мають на утриманні дитину, яка хворіє на тяжкі захворювання.

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