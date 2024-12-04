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Які категорії ВПО зможуть використати пріоритетне право на отримання компенсації за програмою єВідновлення

16:19, 4 грудня 2024
Низці українців надали пріоритетне право користуватись програмою єВідновлення.
Які категорії ВПО зможуть використати пріоритетне право на отримання компенсації за програмою єВідновлення
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», 4 грудня Верховна Рада підтримала в цілому законопроект 11028 щодо компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно.

За словами очільниці партії «Слуга Народу» Олени Шуляк, законопроєкт передбачає пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою єВідновлення для певних категорій ВПО.

Законопроєкт передбачає, що пріоритетне право на компенсації матимуть такі категорії ВПО, як:

  • особи, які досягли пенсійного віку;
  • особи, які мають на утриманні дитину віком до 6 років;
  • особи, які мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;
  • особи, які мають на утриманні дитину з інвалідністю;
  • особи, які виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;
  • ВПО, які є особами з інвалідністю III групи.

«Це важливий крок до забезпечення соціальної справедливості для наших громадян, які були змушені покинути свої домівки. Нагадаю, що в нас понад 4 млн внутрішніх переселенців, з яких 26% потребують соціального захисту», – підкреслила парламентарка.

Вона також наголосила, що наступним законопроєктом, який слід ухвалити для вирішення житлового питання ВПО має стати 11281, який передбачає інвентаризацію нерухомості всіх форм власності для розміщення ВПО. За підсумками такої інвентаризації у вигляді інтерактивної карти створять інформаційну базу об’єктів нерухомого майна, придатних для проживання.

Серед іншого, це дасть можливість комунікувати з міжнародними гуманітарними і благодійними організаціями щодо запуску пільгової оренди для ВПО.

«Крім цього, він дасть можливість надавати в оренду ВПО майно освітніх закладів, яке не використовується за призначенням рік поспіль», – зазначила Олена Шуляк.

Наостанок нардепка додала, що чверть українців, які отримали житлові сертифікати єВідновлення, вже використали їх на придбання нової домівки. Станом на сьогодні вже 1000 українських родин придбали нове житло за кошти програми компенсацій за знищене житло, і за останній місяць кількість угод купівлі-продажу житла в обмін на житловий сертифікат єВідновлення зросла вдвічі, зазначила Шуляк.

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Верховна Рада України ВПО

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