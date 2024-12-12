Стало известно, когда 18-летним украинцам дадут 908 грн на книги

На следующей неделе запускают услугу «єКнига» для 18-летних.

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Первая заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко сообщила, что услуга «єКнига», с помощью которой 18-летние украинцы смогут получить от государства 908 грн на книги с помощью приложения «Дія», должна запуститься с 16 декабря, пишет «Интерфакс-Украина».

«єКнига» запустится, мы надеемся уже в понедельник. Книжные магазины уже на низком старте и готовы с этим работать», - сказала она.

Также Григоренко добавила, что 18-летние являются одной из целевых и приоритетных аудиторий в контексте продвижения чтения.

«Но начинать нужно раньше. Я уверена, что привычка читать с родителями, читать в школе формируется не в 18 лет. Если в 18 лет мы даем этот подарок молодому человеку, чтобы он смог купить в любом формате книгу, то начинать нужно раньше», - заявила замминистра.

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