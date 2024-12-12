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Работник использует в работе собственное авто — облагается ли НДФЛ сумма компенсации

22:19, 12 декабря 2024
Налоговая подчеркивает, что сумма компенсации, которая выплачивается юрлицом работнику за использование собственного авто, не находящегося в аренде у юрлица, при исполнении служебных обязанностей является дополнительным благом такого работника.
Работник использует в работе собственное авто — облагается ли НДФЛ сумма компенсации
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, облагается ли НДФЛ сумма компенсации, выплачиваемая юридическим лицом - работодателем наемному работнику, за использование собственного автомобиля при исполнении служебных обязанностей.

Зазначається, що згідно з пп. «а» пп. 164.2.17 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах. 

При цьому, положеннями КЗпП передбачені випадки, коли юридична особа повинна компенсувати (відшкодувати) найманому працівнику витрати на проїзд, а саме:

  • у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість;
  • у зв’язку з службовими відрядженнями.

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно із розд. IV ПКУ (пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ).

Згідно з ч. 1 ст. 759 ЦКУ за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у володіння та користування за плату на певний строк.

Таким чином, компенсація, яка виплачується юридичною особою найманому працівнику за використання ним під час здійснення службових обов’язків власного автомобіля, який не перебуває в оренді у юридичної особи, може здійснюватися за рішенням керівника підприємства та буде вважатися додатковим благом найманого працівника.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ (пп. 168.1.1 ПКУ).

Враховуючи вищевикладене, сума компенсації, яка виплачується юридичною особою найманому працівнику за використання власного автомобіля, який не перебуває в оренді у юридичної особи, при виконанні службових обов’язків, є додатковим благом такого працівника та оподатковується податком на доходи фізичних осіб на підставі пп. «а» та пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ.

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