Увольнение Всеволода Князева остается в силе – Большая Палата Верховного Суда приняла решение

Большая Палата Верховного Суда оставила в силе решение ВСП об увольнении Князева от должности судьи Верховного Суда.

Фото: slovo.odessa.ua

12 декабря Большая Палата Верховного Суда приняла решение об оставлении без изменений решения ВСП от 18 июля 2024 года о привлечении бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева к дисциплинарной ответственности и увольнении с должности судьи Верховного Суда.

Как отмечает БП ВС, соответствующее решение принято по делу №990SCGC/18/24 (производство № 11-194сап24).

Напомним, 18 июля 2024 года Высший совет правосудия принял решение, которым оставил в силе решение Первой Дисциплинарной палаты ВСП от 17 июня 2024 года о привлечении Князева к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления о его увольнении с должности.

15 августа 2024 г. Князев обжаловал это решение ВСП в Большую Палату Верховного Суда.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы БП ВС оставила увольнение в силе.

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