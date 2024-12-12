Звільнення Всеволода Князєва залишається в силі – Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення

Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення ВРП про звільнення Князєва з посади судді Верховного Суду.

Фото: slovo.odessa.ua

12 грудня Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення про залишення без змін рішення ВРП від 18 липня 2024 року про притягнення колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади судді Верховного Суду.

Як зазначає ВП ВС, відповідне рішення ухвалено у справі №990SCGC/18/24 (провадження № 11-194сап24).

Нагадаємо, 18 липня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення, яким залишила без змін рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП від 17 червня 2024 року про притягнення Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про його звільнення з посади судді Верховного Суду.

15 серпня 2024 року Князєв оскаржив це рішення ВРП до Великої Палати Верховного Суду.

За результатами розгляду касаційної скарги ВП ВС залишила звільнення в силі.

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